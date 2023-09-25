Цветы в память о 80-летии освобождения Смоленска возложили к Вечному огню

Оккупация региона немецко-фашистскими захватчиками длилась более двух лет

ТАСС, 25 сентября. Жители Смоленской области возложили цветы в сквере Памяти Героев у Вечного огня в Смоленске, памятные мероприятия проходит в регионе к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1160-летию с момента основания Смоленска, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"В эти дни по всему региону проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков. Сегодня в сквере Памяти Героев у Огня вечной славы принял участие в торжественном митинге, где присутствовали самые почетные гости - наши глубокоуважаемые ветераны", - написал Анохин в своем Telegram-канале.

Более 300 тыс. жителей Смоленской области ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны, 206 тыс. из них погибли. Более 250 тыс. жителей региона награждены боевыми орденами и медалями, 238 человек удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе, уроженец Руднянского района Михаил Егоров, водрузивший Знамя Победы над поверженным рейхстагом.

Оккупация Смоленской области немецко-фашистскими захватчиками началась в июле 1941 года и длилась более двух лет. Общее число жертв за период оккупации в регионе составило более 510 тыс., из них 90 тыс. мирного населения, 300 тыс. военнопленных. Кроме этого, фашисты превратили 93% зданий Смоленска в руины. 25 сентября 1943 года в результате Смоленской наступательной операции войсками Западного фронта Смоленск был освобожден. За годы Великой Отечественной войны немецкие захватчики причинили ущерб Смоленской области на сумму больше 17 трлн рублей.