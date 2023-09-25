Матвиенко призвала Минпросвещения выяснить причины нехватки учебников в школах РФ

Председатель Совета Федерации назвала эту проблему системной

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о нехватке учебников в школах в нескольких российских регионах и призвала Министерство просвещения России проанализировать, почему возникла такая ситуация.

"У меня есть сигналы <...> - в целом ряде регионов не хватает учебников. Это такая системная проблема, потому что новые учебники не успели напечатать, не успели поставить, цены взлетели космически на учебники", - сказала спикер Совфеда по итогам часа субъекта, прошедшего в рамках дней Рязанской области в Совете Федерации.

Она добавила, что "рязанцы тоже жалуются", и призвала "закрыть эту тему". "Учебники должны быть во всех школах", - подчеркнула Матвиенко.

Председатель Совфеда сообщила, что дала поручение главе комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой провести тщательный анализ и донести информацию до сенаторов. "Но Министерство просвещения тоже должно проанализировать, почему так произошло. Может быть, можно использовать ряд учебников старых и нужно. Не обязательно кампанейщину устраивать, главное - чтобы дети могли учиться нормально", - заключила она.