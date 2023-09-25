Новгородская область будет сотрудничать с Казахстаном в сфере здравоохранения

Сотрудничество также будет идти в области физической культуры и спорта, в торгово-экономической сфере

ТАСС, 25 сентября. Новгородская область будет сотрудничать с областью Улытау в Казахстане в сфере развития взаимодействия по линии здравоохранения и образования. Об этом сообщает пресс-служба правительства российского региона по итогам рабочей поездки его губернатора Андрея Никитина на выставку "Иннопром", где он провел встречу с акимом области Улытау Бериком Абдигалиулы.

"В рамках встречи была подписана дорожная карта по сотрудничеству между Новгородской областью и областью Улытау в Казахстане на 2023-2025 годы. Так, планируется организовать взаимодействие по линии здравоохранения: в лекарственном обеспечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, привлечении медицинских работников, реализации мероприятий, направленных на снижение детской смертности. В области образования - это проведение совместных конференций и дискуссионных площадок с участием педагогов", - отмечается в сообщении.

Планируется также привлечь коллективы Улытау для участия в крупнейших культурных мероприятиях Новгородской области: фестивалях "Словиша", "Садко", Международном фестивале им. Ф.М. Достоевского, губернаторском проекте "Новгородское лето", "Княжья братчина" и других. В Новгородской области планируется провести неделю казахского кино.

Сотрудничество также будет идти в области физической культуры и спорта, а также в торгово-экономической сфере. В феврале представители социально-предпринимательской корпорации Улытау планируют приехать в Новгородскую область: их интересует опыт нашего региона по привлечению инвестиций и созданию особой экономической зоны "Новгородская".

Андрей Никитин пригласил Берика Абдигалиулы посетить Новгородскую область. Стороны договорились о проведении бизнес-миссий в ближайшее время.