Под Калининградом нашли обломки пропавшего в 1945 году истребителя "Аэрокобра"

Также установлено имя пилота

КАЛИНИНГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Активисты поискового отряда "Совесть" обнаружили под Калининградом обломки истребителя "Аэрокобра", не вернувшегося с задания 6 апреля 1945 года. Благодаря находке удалось установить имя пилота самолета - советского летчика, до сих пор числящегося пропавшим без вести, сообщил ТАСС руководитель региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.

"Фрагменты американского истребителя "Аэрокобра" (самолеты, как известно, поставлялись СССР по ленд-лизу во время Великой Отечественной войны) были найдены при обследовании предполагаемого места его падения, на которое указывали архивные данные. Это - поле в районе поселка Люблино под Калининградом", - рассказал он.

Тогда, 6 апреля 1945 года, в ходе Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, в день начала штурма города-крепости Кенигсберг, велись ожесточенные бои на его западных и северо-западных окраинах. В воздух была поднята авиация: бомбардировщики По-2 и Пе-2, штурмовики Ил-2, которых прикрывали в небе истребители.

"В тот день с боевого задания не вернулись две "Аэрокобры". Позднее стало известно, что один летчик все-таки сумел посадить свой подбитый самолет вдали от вражеских позиций и затем вернуться в часть. А судьба другого, как стало теперь понятно, гвардии капитана Ивана Жердева, до сих пор неясна до конца. Есть версия, что он успел-таки выпрыгнуть из самолета, но, разбился, или попал в плен. Самолет же рухнул", - поделился подробностями Хисамов. Он также отметил, что провести операцию по извлечению из толщи земли фрагментов самолета удалось при поддержке губернатора Антона Алиханова, который выделил поисковикам мощный экскаватор.

Главное, считают поисковики, что они нашли место гибели летчика-героя. Из архивных документов стало известно, что Иван Васильевич Жердев родился в 1916 году, в деревне Боречка Орловской области. Последнее место службы - 72-й гвардейский истребительный авиаполк 5-й гвардейской истребительной авиадивизии.

"Теперь наша задача - попытаться разыскать родственников летчика, поведать им о судьбе Ивана Жердева, и передать на память часть фронтовых реликвий. Но вдруг и останки героя найдем - поиски-то не завершены", - подытожил руководитель поисковой организации "Совесть".