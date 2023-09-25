В Калмыкии записали альбом с древними буддийскими молитвами

Проект реализован при господдержке властей региона

ЭЛИСТА, 25 сентября. /ТАСС/. Центральный хурул Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" записал альбом с 20 древними калмыцкими молитвами в новом звучании, которые будут размещаться на платформе храма для всех желающих обрести гармонию. Проект реализован при господдержке властей региона, сообщил ТАСС буддийский монах, руководитель администрации Центрального хурула республики, член Общественной палаты РФ Йонтен Гелюнг, выступивший исполнителем молитв.

"Мы подготовили и презентовали альбом, состоящий из аудиозаписей 20 канонических буддийских мантр в новом звучании. Это самые значимые для калмыцких буддистов молитвы, в частности Сутра Сердца Праджняпарамиты, молитва призывания счастья, восхваление Белой Таре, Будде Медицины, молитва Будды Амитаюса и другие. Будем выкладывать их на всех открытых платформах, чтобы каждый мог прочувствовать их и обрести гармонию. Нам важно, чтобы они звучали в каждом доме, чтобы их знала молодежь", - сказал он.

Проект реализован благодаря гранту Агентства по делам молодежи Калмыкии на сумму свыше 1 млн рублей. Он будет продолжен в 2024 году, когда Центральный хурул проведет конкурс среди исполнителей, композиторов, поэтов на исполнение молитв, запись музыки, а также, возможно, написание новых религиозных песен. "Конкурс будет стимулировать музыкантов и певцов обратить внимание на этот жанр", - добавил собеседник агентства.

Глава Калмыкии Бату Хасиков высоко оценил проект, назвав презентацию альбома уникальным событием в религиозной и культурной жизни республики. В своем телеграм-канале он поблагодарил за популяризацию и сохранение калмыцкого языка Йонтен Гелюнга, выступившего исполнителем древних буддийских молитв, заслуженного деятеля искусств Калмыкии Савра Катаева - за написание музыки к молитвам, Геннадия Корнеева, Очира Тербатаева, Бадму Меняева - за подготовку текстов, а также отметил всех, кто работал над современным музыкальным сопровождением к ним.

"Именно вера скрепляла дух наших предков на протяжении многих столетий. Она же помогла выжить малочисленному, но сильному калмыцкому народу в Сибири. Сегодня мы едины в молитвах за мир и благополучие в нашей стране, за то, чтобы наши воины вернулись домой живыми и невредимыми. Молитва - это сильнейшая вещь на земле, способная изменить любые обстоятельства, нужно только верить", - добавил Хасиков.