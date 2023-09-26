25 сентября, 21:04
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Власти Азербайджана направили помощь пострадавшим при взрыве цистерны близ Ханкенди

Армянские источники ранее сообщили, что в результате взрыва на дороге Степанакерт - Аскеран пострадали более 200 человек

БАКУ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Азербайджана направили помощь пострадавшим при взрыве цистерны на заправочной станции близ Ханкенди (Степанакерт). Об этом сообщила администрация президента республики Ильхама Алиева.

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"С целью оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам - Аскеран - Ханкенди первоначально отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами для лечения 200 человек", - говорится в сообщении.

Ранее армянские источники сообщили о том, что в результате взрыва цистерны на дороге Степанакерт - Аскеран пострадали более 200 человек. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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