Что известно о ситуации в регионе

Тысячи беженцев выехали из Карабаха в Армению. Что известно о ситуации в регионе

Более 6,5 тыс. человек выехали из Карабаха в Армению. Власти обещают предоставлять вынужденным переселенцам жилье.

Тем временем в Карабахе азербайджанские власти призывают армянские формирования разоружиться.

В Москве продолжают поддерживать контакты с Баку и Ереваном, также представители российского миротворческого контингента присутствовали на переговорах Азербайджана и армян Карабаха.

ТАСС собрал основное о происходящем в регионе.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Служба госбезопасности Азербайджана обратилась к армянам Карабаха, призвала их воздержаться от противоправных действий, сдать оружие и боеприпасы. В заявлении подчеркивается, что Баку "гарантирует защиту прав и свобод лиц армянской национальности", согласившихся разоружиться и соблюдающих законодательство Азербайджана.

В Минобороны РФ заявили, что нарушений режима прекращения огня в понедельник в Карабахе не зафиксировано. По данным российского оборонного ведомства, формирования Нагорного Карабаха сдали более 3 200 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 435 тыс. боеприпасов.

На мраморном заводе в Карабахе, как сообщили в Минобороны Азербайджана, был обнаружен схрон оружия, в том числе найден ракетный комплекс "Фагот". В воскресенье автомобиль армии подорвался на мине, погибли двое военных, еще один получил ранение. Также в азербайджанском оборонном ведомстве заявили, что задержали подозреваемых в причастности к взрывам мин в тоннеле в селе Тагаверд в Карабахе 19 сентября, приведших к гибели шести человек.

Тем временем российские миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор. В расположении российского контингента в Карабахе остаются 675 мирных жителей, в том числе 408 детей, они обеспечены всем необходимым.

Беженцы из Карабаха

По данным армянского правительства, к 16:00 мск понедельника из Карабаха в Армению прибыло 6 650 вынужденных переселенцев. Армянские власти обещают обеспечить всех приезжающих жильем.

Крупнейшие гостиницы города Горис в Армении, где в том числе распределяют беженцев, принимают сотни вынужденных переселенцев, которые начали выезжать из Карабаха. В здании Драматического театра открыли пункт регистрации, где отмечают покинувших Нагорный Карабах граждан и определяют их дальнейшее перемещение в зависимости от того, планируют ли они ехать к родственникам в Армении или заселяться в предоставляемые временные жилища.

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Переговорный процесс

Представители Баку и армян Карабаха провели встречу в городе Ходжалы. По их итогам, администрация азербайджанского президента сообщила о планах создать совместную группу для решения социально-гуманитарных, экономических, инфраструктурных вопросов.

В администрации лидера Азербайджана также отметили, что было выражено удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых на первой встрече. Стороны условились провести новые переговоры в ближайшее время. Предыдущая встреча прошла 21 сентября в Евлахе. На ней армянской стороне был представлен план по реинтеграции Карабаха в соответствии с конституцией Азербайджана.

Между тем Евросоюз намерен провести в Брюсселе встречу с представителями Армении, Азербайджана, а также Германии и Франции, чтобы обсудить ситуацию в регионе и подготовиться к возможным переговорам президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна 5 октября в Гранаде.

Визит Эрдогана в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с однодневным визитом в Азербайджан - отделенный от основной территории страны Нахичеванский регион.

Турецкий лидер по итогам переговоров с Алиевым высказал мнение, что Азербайджан был вынужден начать антитеррористическую операцию в Карабахе 19 сентября. И после ее завершения надеется на установления мира в регионе.

Алиев в свою очередь выразил уверенность, что "процесс интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество будет идти успешно".

Позиция Москвы

Москва приветствует посреднические усилия третьих стран, если они нацелены на помощь в "интеграции армянского населения Карабаха в новую реальность", а не предпринимаются впустую только для обозначения своего присутствия в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, РФ надеется, что встреча Алиева и Эрдогана будет "способствовать нормализации жизни в Карабахе".

Песков также добавил, что Россия продолжает контакты с Ереваном и Баку и деятельность для соблюдения прав армян Карабаха. О сроках пребывания российского миротворческого контингента в Карабахе говорить, по его словам, пока рано. Песков отметил, что миротворцы РФ присутствуют на переговорах, "которые уже начались между карабахскими армянами и азербайджанскими властями".

В свою очередь, в МИД России отметили, что Пашинян вместо соблюдения договоренностей по Карабаху между РФ, Азербайджаном и Арменией предпочел "шарахания и бегания на Запад". При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва продолжает оказывать содействие "братской Армении" в сферах безопасности, экономики и культуры.

Протесты в Ереване

В столице Армении продолжаются акции протеста с требованием отставки Пашиняна из-за ситуации в Карабахе. По данным МВД Армении, к 11:00 мск число задержанных демонстрантов, которые с утра перекрыли улицы в Ереване, достигло 168.

Вечером на площади у здания правительство вновь собрались манифестанты. По данным телеканала 24TV, в акции участвуют более 2 тыс. человек.

Визит официальных лиц США в Армению

Глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр в составе американской делегации в понедельник прибыла в Армению. Она заявила Пашиняну, что США окажут помощь выходцам из Нагорного Карабаха.