"Яндекс такси" возит беженцев от границы Карабаха в Ереван со скидкой 99%

Согласно данным сервиса, поездка из Гориса в столицу Армении обойдется в 74,39 рубля

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сервис "Яндекс такси" установил скидку в 99% на поездки из Сюникской области Армении (от границы Карабаха) в Ереван, убедился корреспондент ТАСС.

"Действует скидка 99%", - говорится в сообщении при заказе такси из Гориса в Ереван.

Согласно данным сервиса, поездка из Гориса в Ереван обойдется в 300 драм (74,39 рубля).

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет Вооруженных сил Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции". Часть жителей Карабаха 24 сентября начала выезжать на территорию Армении.

После того, как из Карабаха стало выезжать армянское население, Горис стал городом, принимающим и распределяющим беженцев. Здание Драматического театра приняло функцию пункта регистрации, где отмечают покинувших Нагорный Карабах граждан и определяют их дальнейшее перемещение в зависимости от того, планируют ли они ехать к родственникам в Армении или поселяться в предоставляемые временные жилища. По последним данным правительства Армении, более 6,5 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха уже прибыли в Армению.