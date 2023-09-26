В Петербурге стартует конференция по освоению ресурсов Арктики и шельфа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Международная выставка и конференция по освоению нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ - "RAO/CIS OFFSHORE 2023" стартует в Санкт-Петербурге 26 сентября. Эксперты подведут итоги проделанной работы, обсудят новые технологии, перспективы.

Работа форума RAO/CIS Offshore 2023 продлится четыре дня. Запланированы пленарное заседание, конгрессные мероприятия по актуальным вопросам отрасли, специальные мероприятия, технические экскурсии на предприятия Петербурга.

Выставочная экспозиция RAO/CIS Offshore представляет проекты освоения нефтегазовых месторождений Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ, новое оборудование и технологии для бурения и разработки морских месторождений углеводородов, средства защиты и обеспечения безопасности.

"Проведение подобного рода мероприятий, как RAO/CIS Offshore, где происходит демонстрация высокотехнологичного оборудования для геологического изучения и разработки нефтегазовых месторождений, способствует решению приоритетных задач для развития российской экономики. Уверен, что RAO/CIS Offshore 2023 традиционно станет крупной экспертной площадкой для обсуждения актуальных вопросов энергетики на континентальном шельфе, и результаты, полученные в ходе проведения Форума, будут полезны отечественным предприятиям в дальнейшей работе", - говорится в приветствии заместителя председателя правительства РФ Александра Новака на сайте мероприятия.

XVI Международная выставка и конференция по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ проходит раз в два года. В этом году площадками стал Мариинский дворец и МФК "Горный".