Иранские турагентства, посетившие СКФО, пригласили коллег в ответный тур

Также туроператоры Дагестана договорились с коллегами об организации еще одной поездки в республику

ДЕРБЕНТ, 26 сентября /ТАСС/. Делегация из Исламской Республики Иран, впервые посетившая Россию по безвизовому режиму, завершила недельный тур в дагестанском Дербенте. Иранские туроператоры по итогам встречи с местными турагентствами пригласили их в ответный тур.

"Два дня чтобы увидеть Дагестан недостаточно, мы договорилась организовать еще один тур, потому что нужно как минимум 4-5 дней, чтобы посетить основные туристические локации Дагестана. <…> Они пригласили нас в ответный тур", - сообщила ТАСС заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам региона Анна Безрукова.

В течение недели делегация посетила все регионы СКФО. В Дагестане, который стал заключительным регионом для посещения, делегация осмотрела Сулакский Каньон, пещеру Нохъо, историко-архитектурный комплекс "Цитадель Нарын-Кала", совершила прогулку по историческим кварталам Дербента.

"Сегодня заключительный день ознакомительного тура представителей туриндустрии Ирана по регионам Северного Кавказа. <…> За несколько дней роуд-шоу члены иранской делегации познакомились с уникальными достопримечательностями, транспортной, гостиничной инфраструктурой и уровнем сервиса. Гости встретились со своими коллегами - туроператорами, обменялись впечатлениями, определили направление дальнейшего взаимодействия, сформировали систему деловых отношений",- сообщил ТАСС руководитель направления Департамента специальных проектов Кавказ.РФ Тигран Минасян.

Духовная близость

Как сообщил ТАСС впервые посетивший Северный Кавказ председатель совета директоров Ассоциации воздушного транспорта и туристических агентств Ирана Рафии Хорматолла, у Ирана и Дербента много общего. "Наши традиции очень близки традициям и культуре народа, который я увидел за период своего присутствия на Северном Кавказе", - сообщил ТАСС Рафии после посещения туристических локаций Дербента.

"Регионы Северного Кавказа и Иран имеют ментальную и территориальную близость, что является дополнительным импульсом к наращиванию взаимодействия и развитию взаимовыгодных торгово-экономических связей и будет содействовать увеличению туристского потока между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, способствуя решению стоящих перед Российской Федерацией стратегических задач в условиях глобальных вызовов современности", - добавил Минасян.

Инициатором организации приезда делегации из Ирана выступил Кавказ.РФ совместно с Минэкономразвития России.