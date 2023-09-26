26 сентября, 00:46

На Камчатке учредили новую высшую региональную награду

По словам губернатора края Владимира Солодова, ее будут вручать жителям полуострова за совершение подвига, проявленное мужество и отвагу

ТАСС, 26 сентября. Власти Камчатского края учредили высшую региональную награду "За заслуги перед Камчаткой" для военнослужащих, совершивших подвиги, а также проявивших мужество и отвагу при исполнении воинского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор края Владимир Солодов.

"Сегодня на Камчатке учреждена ежегодная высшая награда - "За заслуги перед Камчаткой", с соответствующим поручением я выступал ранее после обращений бойцов 40-й гвардейской бригады морской пехоты. Награду будем вручать жителям полуострова, которые совершают подвиги на поле боя, проявляют личное мужество и отвагу, рискуют своей жизнью, защищая Отечество", - написал глава региона.

Он добавил, что к награде прилагается единовременная денежная выплата в размере 300 тыс. рублей. 

Теги:
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир Викторович
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