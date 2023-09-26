26 сентября, 01:27

В Приамурье число фактов незаконной рубки леса за год сократилось в 1,5 раза

Как сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Севостьянов, за это время выявили 110 фактов незаконной рубки общим объемом почти 3 тыс. куб. м

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Количество фактов незаконной рубки леса в Амурской области сократилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства области - министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Севостьянов.

"По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество фактов незаконной рубки лесных насаждений уменьшилось 1,5 раза", - сказал он.

По словам Севостьянова, за истекший период 2023 года выявлено 110 фактов незаконной рубки леса общим объемом почти 3 тыс. куб. м. Ущерб составил более 37 млн рублей, что в четыре раза меньше, чем за тот же период 2022 года. Объем незаконной рубки при этом снизился в пять раз.

Как пояснил министр, объем незаконной заготовки древесины снижается за счет проведения ведомством различных ежегодных мероприятий: патрулирования лесов, проверки договорных обязательств юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, профилактических рабо...т. 

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