В России могут расширить право на компенсацию за задержку зарплаты

Речь идет о взыскании с работодателя процентов за задержку причитающихся сотруднику выплат, которые ему не начислили своевременно

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект Минтруда о расширении права на компенсацию задержек зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на решение правкомиссиии.

"Законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного суда РФ от 11 апреля 2023 года и предусматривает установление правового механизма взыскания с работодателя процентов за задержку причитающихся работнику выплат, когда эти выплаты не были ему начислены своевременно", - сообщили газете в пресс-службе правительства.

Проект одобрен для последующего рассмотрения на заседании правительства РФ, рассказали в пресс-службе кабмина.

Как пояснили изданию в пресс-службе Минтруда, на сегодняшний день работодатель обязан предоставить компенсацию только в случае несвоевременной выплаты заработной платы сотруднику. Если же работодатель неправомерно не начислил зарплату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может, добавили в министерстве.

"Предлагается скорректировать ст. 236 Трудового кодекса РФ, чтобы работник мог получать компенсацию и в этом случае", - сказали газете в Минтруде.

Адвокат, вице-президент коллегии адвокатов Санкт-Петербурга "Ленинградский адвокат" Маргарита Абдрахимова рассказала, что речь идет, например, о компенсации заработной платы, выплачиваемой работнику при восстановлении на работе, то есть по решению суда. Как пояснили изданию в пресс-службе министерства, сегодня, если сотрудник был восстановлен на работе по решению суда, работодатель выплачивает ему только задолженность по зарплате. Кроме того, если работнику были доначислены отпускные или оплата за выполнение дополнительного объема работ по вступившему в силу решению суда, то и компенсацию за задержку этих средств работодатель не платит, поскольку эти выплаты не начислялись, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минтруда.