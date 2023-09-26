WSJ: рождаемость на Украине может упасть до самого низкого уровня в мире

Газета привела сведения, согласно которым рождаемость в стране за полгода сократилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Рождаемость на Украине может достичь наиболее низких показателей в мире. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на оценки украинских экспертов.

Издание приводит опубликованные ранее сведения, согласно которым рождаемость на Украине за полгода сократилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Как свидетельствовали данные сервиса "Опендатабот", предоставляющего доступ к информации из публичных реестров для граждан и бизнеса, за этот период в стране родилось 96 755 детей. В сервисе указали, что показатели рождаемости в стране начали падать еще с 2013 года - примерно на 7% в год, а нынешний спад специалисты назвали "самым большим за все время независимости" страны. Данные за первые полгода 2022 года не приводятся.

Как пишет WSJ, до начала российской специальной военной операции уровень рождаемости на Украине "был самым низким в Европе". "Теперь же украинские демографы прогнозируют, что он опустится до наиболее низких показателей в мире, что послужит дальнейшему сокращению населения страны, которое и так уменьшилось в последние десятилетия", - пишет газета.

Население Украины неуклонно сокращается с 1990-х годов. По оценкам Института демографии, в стране проживают от 28 до 34 млн человек. При этом точные данные о числе выехавших из страны в течение последнего года отсутствуют. Согласно опубликованным 4 июля данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в мире насчитывается 6 331 100 беженцев с Украины. При этом в странах Европы зарегистрированы 5 967 100 из них. Украинский политик, бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в августе сообщал, что, по расчетам, основанным на официальных данных, на начало текущего года на подконтрольной Киеву территории проживали 19,4 млн человек, тогда как за пределами Украины де-факто находились 17,9 млн.