Собянин сообщил о завершении благоустройства Парка имени 40-летия ВЛКСМ

Как уточнил мэр Москвы, сохранившиеся парковые скульптуры отреставрировали, а утраченные воссоздали

МОСКВА. 26 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении благоустройства Парка имени 40-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). Об этом он сообщил в своем личном блоге.

"Недавно завершили благоустройство Парка имени 40-летия ВЛКСМ, расположенного по другую сторону Университетского проспекта рядом с Детским музыкальным театром им. Н. И. Сац. Парк является объектом культурного наследия регионального значения. Поэтому проект благоустройства был разработан на основе архивных материалов, фотографий и чертежей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сохранившиеся парковые скульптуры отреставрировали, а утраченные воссоздали. В их числе, например, "Олень", уцелевший лишь на треть, "Козерог", "Голуби", "Трубач" и композиция "Дети разных народов". Кроме того, в парке отремонтировали три фонтана, открыли четыре новые детские площадки, которые подойдут для ребят всех возрастов, также появилась карусель и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сообщается, что для любителей ЗОЖ сделали зону воркаута, а для поклонников экстрима оборудовали скейт-парк, привели в порядок старые дорожки, на месте "народных троп" проложили новые, вдоль которых установили лавочки, урны и новые фонари. Территорию адаптировали для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, восстановили цветники, говорится в публикации.

Собянин добавил, что у памятника Джавахарлалу Неру появилось новое пространство для отдыха, основные дорожки в этой зоне замостили гранитной плиткой, вдоль них установили лавочки, разбили цветник, а также восстановили подходы к монументу и смонтировали архитектурно-художественную подсветку.