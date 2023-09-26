Госсовет Удмуртии почтил память погибших при стрельбе в школе в 2022 году минутой молчания

Как отметил глава республики Александр Бречалов, на сегодняшний день более 1,5 тыс. объектов образования в регионе оснащены системой передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии и видеонаблюдением

ТАСС, 26 сентября. Госсовет Удмуртской Республики начал первое заседание осенней сессии с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в ижевской школе №88 год назад. Заседание транслируют на сайте регионального парламента.

"Первое заседание осенней сессии Государственного совета Удмуртской Республики мы начали с минуты молчания. Ровно год назад в школе №88 произошла трагедия, и сколько бы времени ни прошло, об этом нельзя забывать ни в коем случае", - сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он отметил, что в республике занимаются безопасностью детей в школах, детских садах, на открытых пространствах, на дорогах и улицах. В республике более 1,5 тыс. объектов образования, и "все организации оснащены системой передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии, все объекты оснащены видеонаблюдением", - добавил Бречалов.

В результате ЧП в школе погибли 18 человек, более 20 пострадали. Устроивший стрельбу 34-летний выпускник школы №88 Артем Казанцев покончил с собой на месте преступления.