Пушилин заявил о необходимости сохранения уцелевшей в боях инфраструктуры Артемовска

Глава ДНР подчеркнул, что эту инфраструктуру также необходимо обследовать, однако из-за непрерывных обстрелов со стороны ВСУ осуществить это пока не получается

ДОНЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Гражданская инфраструктура, уцелевшая в ходе боев в Артемовске, нуждается в консервации. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Надо что-то решать по Артемовску. Есть необходимость определенных мероприятий, имеется в виду консервация того, что осталось в плане гражданской составляющей, инфраструктуры", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

Глава региона подчеркнул, что эту инфраструктуру также необходимо обследовать, однако из-за непрерывных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины осуществить это пока не получается.

Артемовск - административный центр Артемовского района ДНР. Он расположен на Донецком кряже (возвышенности) Восточно-Европейской равнины на реке Бахмут. Находится в 89 км к северо-востоку от Донецка и примерно в 8 км от Соледара (Артемовский район ДНР). 21 мая 2023 года Министерство обороны РФ сообщило о полном освобождении города от украинских войск.