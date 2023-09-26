Московские школьники смогут научиться спортивной журналистике

Участники проекта будут писать статьи, проводить интервью, готовить репортажи, создавать подкасты, блоги о спорте

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Проект по обучению спортивной журналистике запустят для учащихся школ и колледжей Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Школьников и студентов колледжей столицы приглашают присоединиться к образовательному проекту "Академия спортивных медиа". Они примут участие в лекциях и мастер-классах, где получат представление о современном состоянии спортивной журналистики в России, познакомятся с ее основами и научатся освещать соревнования в различных форматах. Проект запускают Московский центр воспитательных практик департамента образования и науки и социальная сеть "ВКонтакте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники проекта будут писать статьи, проводить интервью, готовить репортажи, создавать подкасты, блоги о спорте. Они получат обратную связь от опытных наставников. Кроме того, для учащихся проведут встречи с представителями спортивной индустрии: журналистами, комментаторами, тренерами, спортсменами и другими.