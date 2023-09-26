Польша ввела проверку транспорта у границы со Словакией для перехвата нелегалов

По данным польской погранохраны, в 2023 году польские пограничники задержали у границ с Чехией и Словакией 544 нелегальных мигранта

ТАСС, 26 сентября. Польша у границы со Словакией ввела процедуры проверки на дорогах транспортных средств, которые могут использоваться для перевозки нелегальных мигрантов. Об этом заявил в соцсети "Х" (ранее Twitter) министр внутренних дел Мариуш Каминьский.

"В связи с усилившимся миграционным давлением на балканском пути через Словакию погранохрана ввела на польско-словацкой границе постоянную и точечную проверку автобусов и других машин, которые могут перевозить нелегальных мигрантов с того направления", - написал министр.

По данным польской погранохраны, в текущем году польские пограничники задержали у границ с Чехией и Словакией 544 нелегальных мигранта. В прошлом году это число за аналогичный период составляло 122. Миграция на участке границы со Словакией выросла в семь раз. На участке границы с Чехией - в два раза.

В понедельник глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сообщила, что Германия готовит меры дополнительного контроля на границах с Чехией и Польшей, чтобы остановить деятельность незаконных перевозчиков беженцев.

Как заявил ранее газете Corriere della Sera президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, страна оказалась на грани возможностей по приему беженцев. Глава государства также указал, что в первые шесть месяцев этого года в Германии было подано 162 тыс. запросов о предоставлении убежища, то есть "треть от всего числа в ЕС".

Ранее стало известно о так называемом визовом скандале, главным виновником которого был объявлен отправленный в отставку 31 августа госсекретарь МИД Польши Петр Вавжик. Ему вменяется в вину подготовка плана облегченной выдачи виз временным работникам из 20 стран, что могло привести к въезду в республику до 400 тыс. иностранцев. Генеральная прокуратура Польши объявила, что проводит расследование в отношении семи человек по подозрению в том, что они ускорили выдачу рабочих виз за плату. Трое подозреваемых были арестованы.