WhatsApp перестанет работать на смартфонах Android с устаревшей ОС

Мессенджер рекомендует использовать смартфоны Android с операционной системой от 4.1, iPhone с iOS 12 и выше, а также телефоны KaiOS 2.5.0, включая JioPhone и JioPhone 2

ТАСС, 26 сентября. Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram) прекратит работать на смартфонах Android с устаревшей операционной системой в октябре этого года. Об этом сообщается на сайте справочного центра WhatsApp.

"Начиная с 24 октября 2023 года [приложение WhatsApp] будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше", - говорится в разделе о поддерживаемых операционных системах.

WhatsApp рекомендует использовать смартфоны Android с операционной системой от 4.1, iPhone с iOS 12 и выше, а также телефоны KaiOS 2.5.0, включая JioPhone и JioPhone 2.

Для регистрации в приложении пользователю также потребуется телефон с SIM-картой, так как "создание новых аккаунтов на устройствах, использующих соединение только по Wi-Fi", невозможно.