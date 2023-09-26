Мишустин заявил, что вопросы снижения травматизма на предприятиях требуют особого внимания

Премьер-министр обратил внимание на то, что безопасность на производстве - это взаимная ответственность организаций и сотрудников

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вопросы снижения травматизма и рисков на предприятиях требуют повышенного внимания в условиях роста и развития отечественной промышленности, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"В условиях трансформации экономики и роста промышленности вопросы снижения травматизма и рисков на предприятиях, а также сокращения случаев профессиональных заболеваний требуют повышенного внимания", - сказал председатель правительства в видеообращении к участникам и организаторам VIII Всероссийской недели охраны труда.

Он обратил внимание на то, что безопасность на производстве - это взаимная ответственность организаций и сотрудников, а каждый работодатель обязан предоставить необходимые условия для труда, максимально защитить людей.

Глава кабмина отметил, что для создания инновационных и высокотехнологичных рабочих мест нужны современные решения. По его словам, государство ежегодно увеличивает объем средств, направляемых работодателям для обеспечения предупредительных мер. "В текущем году - это почти 21 млрд рублей, а на следующий запланировано около 27 млрд", - указал премьер, подчеркнув, что в настоящее время наблюдается в том числе и рост инвестиции компаний в безопасность труда.

VIII Всероссийская неделя охраны труда проходит с 26 по 29 сентября в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи. Ее деловая программа включает более 150 мероприятий, которые посвящены актуальным вопросам охраны труда и занятости населения. Главная тема форума - цифровизация отрасли.