26 сентября, 11:22
Военная операция на Украине

Фонд "Защитники Отечества" в Петербурге принял 2,5 тыс. обращений

Большинство вопросов касались получения удостоверения ветерана боевых действий и документов, подтверждающих участие в СВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в Петербурге получил более 2,5 тыс. обращений за четыре месяца работы. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель петербургского филиала фонда Александр Павлов на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

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"Четыре месяца, казалось бы, не такой продолжительный срок, но нам очень важно оперативно реагировать на те задачи, которые перед нами поставил президент и руководство фонда. В петербургский филиал поступило более 2,5 тыс. обращений. Это значительная цифра. За каждым из этих обращений стоит конкретная судьба человека, ветерана, участника СВО", - сказал он.

Чаще всего вопросы, по которым поступают обращения, связаны с получением удостоверения ветерана боевых действий и документов, подтверждающих участие в специальной военной операции, помощью с получением федеральных и региональных льгот, медицинской и психологической помощью, решением вопросов труда и занятости.

О фонде

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в России специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. С 1 июня отделения фонда открылись во всех регионах страны.

Петербургский филиал располагается на улице Красного Текстильщика, дом №10-12. В региональном фонде на постоянной основе можно получить юридическую помощь, психологическую поддержку. Там также есть прокат специальных средств для инвалидов - в общей базе данных есть информация об их наличии во всех районах города. Для работы в филиале прошли подготовку 48 социальных координаторов, которые будут адресно сопровождать ветеранов специальной военной операции и семьи погибших бойцов по всем вопросам. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургВоенная операция на Украине
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