Собянин: детско-взрослая поликлиника откроется в декабре в Бабушкинском районе Москвы

По словам мэра, медучреждение организовано по столичным стандартам "Моя поликлиника"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Детско-взрослая поликлиника в Бабушкинском районе Москвы откроется в декабре, сейчас там идут пусконаладочные работы. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"В декабре эта поликлиника начнет свою работу. Сейчас тут идут пусконаладочные работы, потом передаем нашим замечательным врачам. Они освоятся и начнут работать. <...> Поздравляю врачей со скорым новосельем", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что медучреждение организовано по столичным стандартам "Моя поликлиника". "Я уверен, что вы будете довольны", - заявил мэр.

Согласно данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, шестиэтажное здание новой детско-взрослой поликлиники для жителей Бабушкинского района общей площадью более 8,6 тыс. кв. м будет состоять из двух блоков, в которых планируется разместить филиалы городской поликлиники №218 и детской городской поликлиники №11. Согласно проекту, взрослая поликлиника на 500 посещений в смену займет шесть этажей в левом крыле здания, а детская поликлиника на 250 посещений в смену - пять этажей в правом крыле.

Кроме того, Собянин оценил итоги благоустройства спортивного кластера "Свиблово" и парка для выставочных и кинологических мероприятий в Бабушкинском районе.

"Стадион исторический. Это, по сути дела, его второе рождение. Обустроили раздевалки, хорошую тренажерную зону на открытом воздухе, игровые площадки - всем будет чем заняться здесь в любую погоду", - поделился с жителями Собянин.