Почти 70 туристов задержанного рейса Иркутск - Пхукет отказались от полета

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, им в полном объеме будет возвращена стоимость тура

ИРКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Почти 70 из 434 туристов с задержанного на три дня авиарейса Иркутск - Пхукет отказались от тура, им вернут деньги за несостоявшееся путешествие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Причин для задержки две. Первая - болезнь второго пилота, вторая - техническая неисправность судна. Экипаж был заменен, также из Москвы была вызвана бригада техников для устранения неисправности. Вылета ожидали 434 пассажира. По нашей информации, 69 человек в итоге отказались от полета. Им в полном объеме будет возвращена стоимость тура", - написал Кобзев.

Авиакомпания также намерена компенсировать туристам, которые решили лететь, стоимость каждого дня задержки. На данный момент люди размещены в гостиницах Иркутска. Их обеспечивают горячим питанием.

Самолет авиакомпании "Икар" должен был вылететь из Иркутска в Таиланд в 05:15 (01:15 мск) 24 сентября. Сначала вылет отложили до 03:00 25 сентября (23:00 мск 24 сентября), затем перенесли на 27 сентября. По информации перевозчика, причиной стала неисправность самолета.