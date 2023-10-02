Вокруг света за 2 200 дней. Как яхта "Елизавета" обошла Землю за шесть лет

Сегодня в России десятки любителей моря и Севера организуют кругосветные путешествия на лодках, яхтах и даже катамаранах. Их манит морская романтика и интерес ко льдам Арктики и Антарктиды. Однако не у всех получается пройти путь до конца и сделать свою кругосветку известной на весь мир. Команде "Елизаветы" это удалось. Путешественники столкнулись с серьезными поломками, суровым климатом, пандемией и даже голодом. Но экспедицию завершили успешно и уже готовы отправиться за новыми приключениями

Точка отправления — река Енисей

Летом 2017 года возле одного из причалов Речного вокзала Красноярска на берегу реки Енисей собралось много народа. Настроение у всех было веселое — люди смелись, пели, а гармонист с удовольствием подхватывал любую мелодию. Прохожие в недоумении останавливались, смотрели, а потом присоединялись к этому празднику, даже не понимая, что происходит. Такого на Речном вокзале сибирского города никто давно не видел. Когда заиграл марш "Прощание славянки", всем сразу стало понятно, что здесь провожают в далекий путь моряков. На берегу стояла стройная (именно такое впечатление она производила) синяя яхта "Елизавета", и весь экипаж ее вышел на борт попрощаться с провожающими. Так началось одно из самых долгих кругосветных путешествий в истории России.

© ТАСС

Председатель Красноярского краевого отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Спириденко рассказывает, что эта кругосветная экспедиция называлась "Маршрутами великих экспедиций" и была реализована при поддержке межрегиональной "Ассоциации полярников" и Красноярского краевого отделения РГО. "На протяжении всей экспедиции мы следили за яхтой, держали связь с экипажем и были уверены, что "Елизавета" пройдет вокруг света и вернется в Красноярск", — говорит Спириденко.

Такая уверенность была еще у одного человека — руководителя и главного вдохновителя этой экспедиции 61-летнего Алексея Логинова. Успешный финансист, вице-президент одного из крупнейших банков страны, он оставил свою работу и ушел в прямом смысле слова в открытое море.

"Мысль о кругосветной экспедиции под парусом витала давно. Дело в том, что мы с моими друзьями когда-то окончили арктический факультет питерской высшей мореходки — Макаровки (высшее инженерно-морское училище имени адмирала Макарова — прим. ТАСС). На факультете в основном готовили метеорологов, гидрографов, океанологов. Лет 10 в советское время мы проработали в соответствии со специальностью. Потом, после перестройки, когда вся эта система разрушилась, каждому пришлось выживать кто как может. Кто-то ушел в бизнес, я вот ушел в финансовый менеджмент. Долгое время мы не контактировали, но моря не хватало всем. Постепенно начали собираться, арендовать небольшой компанией в разных частях земного шара какие-то чартерные лодки, летать туда, ходить под парусом между островами", — вспоминает Логинов.

Но ходить под парусом от Средиземного моря до Полинезии — это одно, а попробовать себя в кругосветке, да еще и дойти до Арктической зоны — совсем другое. Возникла идея кругосветной экстремальной экспедиции под парусом. Бывшим студентам Макаровки захотелось пройти вокруг мыса Горн, через пролив Дрейка — самую южную континентальную точку земного шара и через пролив Вилькицкого — самую северную континентальную точку планеты.

Ожидалось, что эту экстремальную экспедицию команда сделает за год-два. В самых пессимистичных планах экипаж давал себе три года. Но жизнь оказалась сложнее планов. Приключения у "Елизаветы" начались уже через пару месяцев, когда яхта дошла до Санкт-Петербурга.

Экспериментальная яхта "Елизавета"

Участники экспедиции спустились по Енисею до Дудинки. Там поставили мачту, паруса и двинулись через Карское, Баренцево и Белое моря, Беломорканал до Санкт-Петербурга. Многие во время путешествия интересовались, откуда яхта начала свой путь. Тогда Логинов доставал телефон, открывал в нем карту и показывал точку — "город Красноярск". "Никто не верил. Говорили: "Да ладно, а серьезно! Это же центр континента". Тогда я увеличивал масштаб карты и показывал великую реку Енисей", — смеется путешественник.

© Личный архив Алексея Логинова

Когда дошли до Санкт-Петербурга, стало понятно — к океаническому переходу судно не готово. "Опыт прохода через Карское море показал ряд существенных конструктивных недостатков такелажа. В Петербурге яхта подверглась радикальнейшей переделке. Мы поставили танки (вертикальные безнапорные баки-накопители — прим. ТАСС) для топлива и воды для длительных переходов. Также поменяли весь такелаж — паруса, рулевое управление, навигационную систему, другой двигатель, солнечные панели на корме. В общем, все, кроме корпуса, подверглось переделкам. На это ушло два года", — поясняет Логинов.

О "Елизавете" он рассказывает с особой любовью, несмотря на все сложности и доделки, которые тормозили кругосветку. Яхту эту он увидел на Красноярском водохранилище за несколько лет до экспедиции. Она была построена по проекту санкт-петербургского НИИ. Красноярские специалисты проект доработали и воплотили лодку в металле уже в экспериментальном цехе Комбайнового завода. "Но тут опять же перестройка, завод обанкротился. Лодка так и стояла в ангаре. Ее нашли потом ребята из Федерации парусного спорта Красноярского края, выкупили или выменяли на что-то. Сделали из нее парусный крейсер, утащили на водохранилище. К тому времени она маленько походила, была довольно потрепана. Фактически были корпус и мачта. Я выкупил ее. Мы ее спустили через плотину. Немного довели до ума в Красноярске. Лодка была интересная. Это узкий, длинный крейсер. Сейчас таких не делают уже. Сегодня производят больше плоские и широкие крейсера. А эта старая конструкция оказалась очень удобной для прохода по льдам", — говорит Логинов.

Здесь все просто: узкий корпус пролезает через узкие проходы между льдами, а толстый металл на борту — 10 мм — обеспечивает судну ледовый класс. На такой яхте можно пробиваться через не очень толстый лед в Арктике и швартоваться к каменным стенкам, не боясь ударов в киль.

Плюс к этому яхта понравилась своим названием. Имя судну дал ее первый владелец в честь своей маленькой дочери. В кают-компании до сих пор висит ее портрет. Логинову эта история понравилась, название менять не стал. Так яхта с непростой судьбой, но таким теплым именем нашла наконец своего хозяина.

"Курицы нет, ешьте тунца!"

Два года простоя в Санкт-Петербурге на вынужденное дооснащение любого могли бы выбить из колеи, но только не Логинова и его команду. Конечно, за это время часть первоначальной команды рассосалась — у каждого свои заботы и дела.

© Личный архив Алексея Логинова

Но зато сложился новый экипаж, о котором стоит сказать отдельно. Его Логинов набирал по рекомендациям знакомых, искал в соцсетях. "У нас экипаж идет непостоянный. На каждый этап мы набирали новых людей. Каждый раз это какой-то личный кастинг, переговоры. Кто-то с нами несколько этапов проходил. Были те, кто оставался только на часть маршрута. Всего через лодку прошло более 50 человек самого разного возраста: от 17-летнего студента до 70-летнего ветерана. Были яхтсмены и скалолазы, музыканты и режиссеры, блогеры. Главное тут мотивация, интерес и физические данные", — говорит Логинов и добавляет, что еще важны уживчивость в коллективе, желание помочь товарищу и чувство юмора. Без него никуда.

Всеми этими качествами, а еще и профильным образованием — судоводитель маломерных судов — обладает старший помощник на яхте Павел Павлов. Он единственный, кто прошел весь шестилетний путь вместе с Логиновым. Сам Павел с прессой общаться не любит, зато про него с уважением и даже восхищением рассказывает руководитель экспедиции.

"Павел — сын моего старого товарища еще по Макаровке. Он в один переход пошел от Дудинки до Питера, и все, залип. Так и шел со мной всю дорогу. Хороший парень, физически крепкий, сильный, смышленый. Он герой. Если где-то какая-то кризисная ситуация, он тут же бросается ее решать. Как барон Мюнхгаузен: с утра — подвиг. Все время за него беспокоишься, потому что в шторм он лезет на мачту, если что-то оторвалось, или во льдах где-то нас затирает, и он бросается между лодкой и льдом с риском для жизни. Все время приходится за ним в этом плане присматривать и удерживать его от самых радикальных шагов", — описывает своего помощника Логинов.

На "Елизавете" Павел заведовал всем хозяйством. Логинов вспоминает интересный эпизод корабельной жизни: "В разгар пандемии нам негде было пополнять запасы, и питались мы в основном пойманной рыбой и чем-то, чем разжились на необитаемых островах Полинезии. Экипаж уже не может есть тунца, потому что он был каждый день в нашем меню на протяжении длительного времени. В результате ребята стали выклянчивать у старпома курицу, которую (все точно знали) он хранит в морозилке. Однако Павел был непреклонен. Он говорил: "Нет, курица запланирована на следующий четверг в качестве супа с лапшой, а пока ешьте тунца!"

Непроходимые льды Антарктиды

В 2019 году, полностью оснастив "Елизавету" всем необходимым, путешественники двинулись из Санкт-Петербурга в Балтику. Команда яхты торопилась — надо было пересечь Атлантику, из Балтики выйти в Северное море, пройти вокруг Европы до Канарских островов, оттуда дойти до Бразилии и двинуться к Антарктиде. Торопилась экспедиция не просто, чтобы наверстать упущенное время. Хотелось попасть на Антарктиду к 200-летию со дня ее открытия русскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым, которое отмечалось в 2020 году.

© Личный архив Алексея Логинова

Поначалу все складывалось удачно. Судно успешно добралось до Бразилии и Новый 2020 год члены экипажа встретили в Рио-де-Жанейро, а к февралю пришли на станцию Беллинсгаузен.

Путь к Антарктиде Логинов описывает так: "Это очень тяжелый для мореплавания район с сильными ветрами, высокой волной, сильными течениями. Там пришлось непросто. Но свои трудности везде есть. Когда команда получилась и люди сработались, то преодоление трудностей — техническая задача".

В начале 2020 года "Елизавета" пересекла пролив Дрейка и вышла к Чили. Тогда экипажу казалось, что один из самых сложных маршрутов позади. Антарктида позади, и дальше дело пойдет быстрее. Но тут случилась пандемия, которая нарушила все планы и еще на год удлинила путешествие.

Пандемийный океан

Во время карантина "Елизавету" пришлось вытащить на берег и оставить в Чили, а экипажу улететь домой в Россию. Сейчас участники экспедиции вспоминают, что шаг этот был непростой, но все к нему отнеслись с пониманием. Думали, что мера эта временная — вот-вот, и все закончится. Так оно и вышло — меньше чем через год мореплаватели вернулись на "Елизавету" с мыслями, что экспедиция будет продолжена в обычном ритме, без сюрпризов. Однако тогда никто не знал, что закончился только первый этап эпидемии и все трудности еще впереди.

© Личный архив Алексея Логинова

"В январе 2021 года мы спустили "Елизавету" опять на воду. Вышли в Тихий океан с намерением его пересечь и вернуться к родным берегам уже с востока. Но так случилось, что неожиданно нас накрыла вторая волна ковида. Это было сложно. Нам негде было пополнить запасы продовольствия, воды, топлива. Все островные государства закрылись на карантин, никого к себе не пускали, даже пришедших с моря", — вспоминает Логинов.

Как раз к этому периоду относилась история про тунца и курицу, которую так ловко приберег для экипажа старпом. За время пандемийного плавания члены экипажа похудели примерно на 10 кг каждый. Кое-где удавалось пополнить припасы. Например, во Французской Полинезии и на острове Пасхи. Но этого едва хватало. Двигателем почти не пользовались в целях экономии топлива — шли на попутных ветрах. Даже научились добывать пресную воду с паруса во время дождей. За один ливень удавалось собрать до 50 л воды. Так дошли до Фиджи и оттуда прямиком пошли на север к Камчатке. Родные места казались уже совсем близко.

Удивительно, но испытание пандемией, закрытие стран и отказ, пусть и по объективным причинам, помогать продовольствием путешественникам не изменили отношения Логинова к тем людям, которые встречались на пути "Елизаветы". Пожалуй, эти встречи — главное приобретение в копилке впечатлений Алексея Логинова.

"Мы часто ощущали желание бескорыстно помочь. Например, на Чукотке с нами всю ночь работали двое геологов. У нас порвались тросы для рулевого управления. Они где-то нашли свои и помогали перепротянуть их. А когда я попытался им вручить деньги — страшно обижались. С такими же историями мы сталкивались в Аргентине, Чили. В проливе Дрейка нам аргентинские вояки в шторм перекидывали топливо, когда у нас кончилось свое. Прекрасные люди, которые хотят помочь и ничего за это не требуют взамен. Это укрепляет веру в человечество", — делится Логинов.

Неприступный Северный морской путь

Осенью 2021 года "Елизавета", пройдя сквозь трудности пандемии, дошла сначала до Курильских островов и потом до Петропавловска-Камчатского. Когда до дома, казалось, рукой подать, экипаж не рискнул идти Северным морским путем. "Люди все очень сильно устали после тихоокеанского перехода. Нужен был перерыв. Кроме того, требовался ремонт лодки. Поэтому решено было оставить яхту на зимовку, а всем разлететься по домам", — вспоминает Логинов.

© Личный архив Алексея Логинова

Попытку пройти Севморпутем экипаж предпринял в 2022 году. "Елизавета" вышла через Берингов пролив вокруг Чукотки, но уперлась в очень тяжелые льды в районе острова Врангеля. "Пробиться нам так и не удалось. Пытались и так, и сяк, но льды не пускали. Тогда никто не смог пройти. Было только пару проводок атомными ледоколами типа "Сибирь". Они протаскивали по два-три судна за пароход. Нам это показалось не очень правильным — идти за атомным ледоколом, поэтому мы вернулись в Петропавловск-Камчатский и перезимовали там еще одну зиму", — говорит Логинов.

Экипаж яхты, как рассказал Игорь Спириденко, занимался комплексным обследованием арктической территории в рамках приоритетной государственной программы по развитию Арктической зоны России: "Трудно переоценить мужество участников экспедиции. Как и во времена великих экспедиций, моря и океаны остаются огромным риском для человека. И очень важно, что мы сохранили тот великий дух. Еще впереди научные исследования по результатам этого дальнего похода, но уже сейчас можно сказать, что получен богатейший опыт для России и российской науки, а также для новых высот в развитии Арктики".

В Арктике экипаж "Елизаветы" специально для экологов отбирал пробы грунта на предмет загрязнения тяжелыми металлами. Для биологов участники кругосветки фотографировали птиц и животных с указанием, где обитают те или иные виды. Эта деятельность преподнесла много сюрпризов.

"В Арктике животный мир представлен очень неравномерно. Его высокая плотность сосредоточена в восточном и западном секторах. В центральном секторе довольно пусто, потому что сплошные льды и неоткуда приплывать животным. Там только белые медведи и тюлени встречаются. На востоке видели много китов, белух, моржей, касаток. На удивление, встретили стаю дельфинов прямо около Берингового пролива. Куда они обычно не заходят, там слишком холодно для них. Видимо, климат на планете меняется, животные мигрируют в не свойственные для них ареалы обитания", — рассуждает Логинов.

Делал экипаж работу и для российских картографов и гидрографов на предмет совмещения различных навигационных систем и положения по картам. "В тех местах, где судовые пути интенсивные, там все давно выверено и отлажено. Но чуть в сторону отойдешь, а мы шли по разным местам, выясняется, что есть расхождения координат с картой. Такое мы видели часто. Уточняли координаты и отправляли ребятам эту информацию", — поясняет руководитель экспедиции.

Только этим летом переход удалось завершить. "Елизавете" помогли юго-восточные ветра. Они немного отжали лед от берега, и яхта проскочила до пролива Вилькицкого, обошла мыс Челюскин, а потом уже спустилась на юг к Диксону и Дудинке. Впереди был Красноярск.

Учебное судно для юных мореплавателей

К Красноярску "Елизавета" подошла уже без оркестра, толпы встречающих и гармониста. Так захотели участники экспедиции. Яхту потрепало, она была уже не столь хороша и даже казалась немного похудевшей вместе с членами команды.

© Личный архив Алексея Логинова

Теперь "Елизавета" нуждается в ремонте винта и вала, перекраске корпуса, чистке и грунтовке: в море из-за солености и 100-процентной влажности все очень быстро приходит в негодность. Сам командир судна видит будущее "Елизаветы" не в дальних странствиях.

"Планы были оставить яхту в Красноярске. Наполовину в качестве музея, наполовину в качестве учебного судна для подрастающих ребят, которые решили связать свою жизнь с морем, учеников речного училища. Мне кажется, это могло бы посеять зерна мечты в их души. Если несколько мальчишек и девчонок проникнутся духом дальних странствий, мечтами о море, то все будет не напрасно. Мы зажжем в них искру мечты. Это самое главное, потому что человек без мечты живет немного зря", — рассуждает Логинов.

Его собственная мечта — пристроить "Елизавету" в хорошие руки, найти людей, которые помогут сделать этот образовательный проект в Красноярске и планировать новые путешествия: он хотел бы отправиться на яхте к Северной и Новой Землям, Земле Франца Иосифа и обойти с юга мыс Доброй Надежды.

Виктория Мельникова