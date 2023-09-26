В МККК сообщили о сотнях нуждающихся в помощи пострадавших от взрыва в Нагорном Карабахе

Взрыв произошел 25 сентября в бензинохранилище на дороге Степанакерт - Аскеран

ЖЕНЕВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотни людей, получивших ожоги вследствие взрыва в бензинохранилище в Нагорном Карабахе, срочно нуждаются в специализированной медицинской помощи. Об этом сообщила женевская штаб-квартира Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Сотни пострадавших с ожогами, полученными вследствие взрыва в бензинохранилище, срочно нуждаются в специализированном медицинском уходе", - говорится в сообщении.

Как заявила региональный директор МККК по Евразии Ариан Бауэр, речь идет об "абсолютной трагедии для сотен людей, которые сейчас страдают от ужасающих, болезненных ожогов". "Этот кризис дополняется тем фактом, что больницы и так работали сверх своих возможностей и что из-за интенсивного дорожного движения затруднена работа машин скорой помощи и осуществление медицинских поставок", - отметила она.

Сотрудники МККК находятся сейчас на месте, оказывая поддержку в предоставлении медицинской помощи. Красный Крест направил материалы для лечения ожогов. Как отмечается в сообщении женевской штаб-квартиры, МККК напомнил "всем сторонам" о том, что в соответствии с международным гуманитарным правом они обязаны обеспечить медицинский уход за ранеными и больными настолько быстро, насколько это возможно.

Взрыв произошел 25 сентября около 20:00 по местному времени (19:00 мск) в бензинохранилище на дороге Степанакерт - Аскеран. Большое число раненых обусловлено скоплением у бензинохранилища людей, которые пытались выехать в Армению в условиях острого топливного дефицита.