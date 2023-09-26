Более 100 ремесленников представят искусство Северной Осетии на ВДНХ в Москве

Еженедельно на стенде площадью 100 кв. м республика будет представлять каждую ключевую отрасль

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 сентября. /ТАСС/. Более 100 мастеров представят ремесленное искусство Северной Осетии на форуме-выставке "Россия", которая будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Еженедельно на стенде площадью 100 кв. м республика также будет представлять каждую ключевую отрасль, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы администрации главы и правительства республики Ольга Дзгоева.

"Центр народных художественных промыслов собрал во Владикавказе более 100 мастеров. Они представят в Москве свои уникальные работы на форуме-выставке "Россия". С одной стороны они отражают историю, культуру, традиции, с другой - современный подход к сохранению аутентичности, уникальности", - сказала Дзгоева.

Стенд Северной Осетии будет развернут на площади около 100 кв. м. На большом экране будут транслироваться тематические ролики о республике. На неделю спорта на ВДНХ прибудут известные осетинские спортсмены, в их числе чемпион мира и Олимпийских игр Сослан Рамонов, экс-чемпион мира в первом тяжелом весе, боксер Мурат Гассиев, олимпийская чемпионка по фехтованию Аида Шанаева. Они будут проводить встречи с любителями спорта, автограф-сессии, мастер-классы.

"На неделе культуры будем знакомить посетителей выставки с нашими прекрасными музеями, нашим документальным кино. На экспозицию приедут осетинские артисты. На неделе туризма мы покажем абсолютно все, что нужно посмотреть туристу в Осетии: достопримечательности, гостиничные комплексы, туристические тропы, арт-объекты", - отметила Ольга Дзгоева.

В день, посвященный Северной Осетии, республика покажет гостям концерт с яркими эстрадными номерами. Тогда же глава региона Сергей Меняйло расскажет о достижениях республики за последние десятилетия.

"На форуме-выставке будет предоставлена возможность прийти и увидеть страну в миниатюре, поэтому республика представит свои самые яркие эпизоды, которые позволят увидеть и запомнить Осетию", - заключила Дзгоева.

Президент РФ Владимир Путин 29 марта поручил провести форум-выставку "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.