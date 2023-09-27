"Первый отдел" возвращается: все о третьем сезоне детективного сериала на НТВ

Полюбившийся зрителям детективный сериал об опасной работе сотрудников Следственного комитета в Северной столице и действительно сложных делах заходит на третий сезон. Какие фишки остались неизменными и что нового ждет зрителей, рассказываем в материале ТАСС

Первый сезон сериала вышел в эфир телеканала НТВ в октябре 2020 года. Детективная история о работе Первого следственного отдела Следственного комитета по городу Санкт-Петербургу завоевала любовь зрителей. Они с нетерпением ждали сначала второго, а теперь и третьего сезона.

Это уже ставший классическим детективный формат, повествующий о разных делах в рамках одного сезона. А объединяет их общий сюжет, за которым хочется следить от серии к серии.

Любимчики публики

В центре повествования - следователь по особо важным делам, полковник юстиции Юрий Брагин в исполнении Ивана Колесникова. Это честный человек и талантливый работник, которого за детективные способности даже называют Пуаро. По-настоящему доверять Брагин может только своему давнему другу и коллеге Михаилу Шибанову (Сергей Жарков) - оперуполномоченному уголовного розыска. Вместе они готовы взяться за любое сложное и опасное дело и бросить вызов не только отдельным криминальным элементам, но и преступным группировкам.

Именно этот яркий дуэт стал изюминкой сериала и сделал "Первый отдел" (16+) популярным, что неудивительно - между героями царит особая химия.

© НТВ

"Думаю, сериал популярен за счет нашего удачного тандема. Мы с Сережей, с одной стороны, совершенно разные, но с другой - очень похожи: у нас схожее чувство юмора, мы друг друга понимаем без слов", - рассказал Иван Колесников.

В этом уверен и режиссер "Первого отдела" Денис Нейманд. А еще, по его мнению, успех сериала у аудитории стал возможен благодаря интересному сюжету, красоте Петербурга и теплой атмосфере на площадке.

За сюжет отвечает сценарист Андрей Тумаркин. Он изучает реальные дела и пишет по ним истории.

И семья, и служба

В третьем сезоне, который будет состоять из 24 серий, Брагина и Шибанова ждут сложности в личной жизни, неотделимой для героев от работы. Жена Юрия Вера Брагина решает сменить профессию - с судьи на адвоката. Главному герою такой поворот судьбы не по душе, ведь он всю жизнь борется с преступностью и сажает злодеев в тюрьму, а жена теперь хочет защищать мошенников и убийц. Супруги проводят все меньше времени вместе друг с другом, а нужно же и уделять время сыну-подростку…

© НТВ

Изменения ждут и Мишу Шибанова: в новом сезоне он встречает любовь - успешную предпринимательницу Ольгу. Герою становится милее семейный уют, чем служба, и он даже задумывается об увольнении. Но впереди маячит расследование смерти криминального авторитета Сергея Радулова по прозвищу Радуга. Его последствия будут непредсказуемыми.

"В третьем сезоне Вере по стечению обстоятельств придется заниматься делом, напрямую связанным с другом семьи Шибановым и его подчиненным: доказывать свою правоту, отстаивать позицию и самостоятельно разбираться во всех подробностях этого дела", - рассказала актриса Елена Вожакина, исполняющая роль Веры.

В новом сезоне героям "Первого отдела" предстоит сделать трудный выбор между личной жизнью и служебным долгом. И, конечно, раскрыть множество интересных дел.

Внутренняя кухня

Работа над новым сезоном началась в октябре 2022 года. Им продолжает заниматься та же съемочная команда, уже успевшая зарекомендовать себя. Иван Колесников отметил, что "это самое крутое, что может быть".

"Мы все друг с другом сблизились, сдружились: это большой плюс в нашей работе, это убыстряет и улучшает весь съемочный процесс", - рассказал актер.

Реалистичности "Первому отделу" придает помощь Следственного комитета. Многие сцены снимаются в его стенах, чтобы все выглядело максимально правдоподобно. И настоящие сотрудники по достоинству оценивают сериал.

Второй сезон проекта снимали не только в Санкт-Петербурге, но и в Ульяновске, Пскове, Вологде. В новом сезоне тенденция продолжается - герои будут бороться с преступностью еще и на фоне Красноярска.

© НТВ

"Самые интересные локации были в Красноярске: невероятная природа и доброжелательные люди. При содействии местных властей и жителей мы снимали там захватывающую историю про маньяка. Основные же съемки проходили в Питере", - поделился Денис Нейманд.

Изменения коснулись и жанра сериала. Режиссер заметил закономерность: в первом сезоне главенствующей в сюжете была детективная линия, во втором добавилось больше триллера, а третий сезон станет более драматическим. Зрители смогут ближе узнать героев, их душевные переживания и чувства. Но скучно точно не будет: увеличится количество экшен-сцен, драк, погонь и юмора.

По словам Ивана Колесникова, его герой остался прежним, но его история стала намного объемнее: "В новом сезоне на первый план выходят взаимоотношения Брагина с женой, детьми и коллегами, а расследования преступлений становятся сквозными. События из одной серии будут плавно перетекать в следующую, тем самым мы будем удерживать внимание зрителей еще больше".

Трюки на площадке

"Первый отдел" ярко показывает опасную жизнь служащих полиции и Следственного комитета, ведь поимка преступников - нелегкое дело. За эпичные сцены падений, выстрелов, драк отвечают не только каскадеры и дублеры - часто актеры сами "рвутся в бой". Например, Сергей Жарков, играющий Шибанова, предпочитает самостоятельно выполнять трюки, поэтому часто получает травмы на площадке.

"Мы так привыкли к его желанию все делать самому, что в одном из эпизодов я предложил ему прыгнуть с моста. Начали мы снимать эту сцену: все камеры заряжены, мотор, он разбегается, перелезает через ограду и… останавливается. В самый последний момент передумал и не стал прыгать. Для многих артистов подобная реакция была бы нормальной, но не для Жаркова. Все поразились. Но, признаюсь, я рад, что он так решил", - рассказал Денис Нейманд.

© НТВ

Также режиссер отметил бесстрашие Ивана Колесникова, но здесь ему негде проявиться в полном объеме, так как роль не подразумевает выполнения каких-то сложных трюков.

Героиня Елены Вожакиной тоже обычно не попадает в передряги, но в новом сезоне актрисе представилась возможность применить свои физические навыки. По ее словам, интерес и возможности актерской профессии как раз в том, чтобы пробовать делать все самостоятельно и учиться по ходу съемочного процесса новым вещам.

"Все-таки сцену с выстрелом в новом сезоне пришлось отыгрывать. Я человек физически подготовленный, мне не составило особого труда сделать этот трюк самой, несмотря на то что на площадке присутствовала женщина-каскадер, и мне предлагали отказаться, ведь можно упасть очень неудачно и небезопасно. Слава богу, все обошлось, и все целы и невредимы! Все произошло с первого дубля: смело, быстро, безболезненно и, по словам каскадера, профессионально", - поделилась Елена.

Посмотреть новый сезон "Первого отдела" можно на телеканале НТВ. Премьера состоится 2 октября в 20:00.

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