Собянин: теплосети в Москве подготовили к отопительному сезону

Мэр Москвы отметил, что к осенне-зимнему периоду подготовили свыше 74 тыс. объектов, в том числе 34,6 тыс. жилых домов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Столичные теплосети и более 74 тыс. объектов, в том числе многоквартирные дома, подготовили к отопительному сезону. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону. Проверено и подготовлено к осенне-зимнему периоду свыше 74 тыс. объектов, в том числе 34,6 тыс. жилых домов", - написал мэр.

Он уточнил, что профилактические работы проведены также на всех ТЭЦ, тепловых пунктах, станциях и сетях, малых котельных; на газовых, электрических, водопроводных и канализационных сетях; на газораспределительных пунктах, трансформаторных и распределительных подстанциях, центрах питания; на водозаборных узлах и очистных сооружениях.

"К работе готовы аварийные бригады и специализированная техника. Также на ТЭЦ создан необходимый запас резервного топлива. Существующие резервы мощности позволяют стабильно снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности перспективных городских программ и инфраструктурных проектов", - заключил Собянин.