В Подмосковье и пяти других регионах России ожидаются заморозки

Несмотря на холодные ночи дневная температура в этих и других регионах будет высокой в ближайшие дни

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Заморозки до минус 1-2 градусов прогнозируются в Московской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Псковской областях и Башкортостане в ближайшие ночи. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ночная температура в Московском регионе будет низкой в ближайшие дни. На востоке области ожидаются заморозки до минус 1 градуса в ночь на среду и четверг. Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются также в Свердловской, Курганской, Челябинской областях", - сообщил он.

По словам Вильфанда, заморозки до минус 1-2 градусов также прогнозируются в Башкортостане и Псковской области.

Несмотря на холодные ночи дневная температура в этих и других регионах России будет высокой в ближайшие три дня. "Везде будет совершенно комфортно. Только Урал и Сибирь ожидает понижение температуры, но в самом конце недели", - отметил метеоролог.