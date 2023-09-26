Вузы Белгорода и Палестины будут популяризировать русский язык в арабских странах

Обмен преподавательскими кадрами между двумя вузами планируется в следующем учебном году

БЕЛГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ БелГУ) и крупнейший государственный университет Палестины подписали соглашение, в рамках которого планируется реализовывать совместные программы по продвижению русского языка и культуры в странах арабского мира и арабского языка и культуры в России. Договор предполагает обмен студентами и преподавательскими кадрами между двумя вузами, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе НИУ БелГУ.

Документ был подписан на открытии Центра арабского языка и культуры имени Махмуда Дарвиша в НИУ БелГУ, здесь же состоялось подписание соглашения с Фондом Махмуда Дарвиша, который представил директор Фонда Фатхи Аль Бесс по онлайн-связи.

"Это не только внутривузовский, но и региональный центр. Площадка для обсуждения вопросов, волнующих молодежь арабских стран и России, место проведения встреч и мероприятий, а также телемостов с университетами, научными и культурными организациями. Также совместно с университетом Аль-Истикляль (Палестина) мы запускаем программу международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся. У нас в планах ежегодный обмен студентами и преподавателями русского и арабского языков", - пояснила и.о. ректора НИУ БелГУ Евгения Карловская.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе НИУ БелГУ, обмен преподавательскими кадрами между двумя вузами планируется в следующем учебном году. Соглашением также предусмотрено проведение открытых лекций с участием представителей двух университетов, культурных мероприятий по продвижению языков и культур, совместные исследовательские проекты.

Открытие Центра арабского языка и культуры имени Махмуда Дарвиша на базе НИУ БелГУ приурочено к 147-летию вуза, проект реализован по программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". В торжественной церемонии приняли участие заместитель главы представительства Лиги арабских государств в Москве Альзабиди Абдулла, советник посольства государства Палестина в РФ Абдулла Исса, ректор университета Аль-Истикляль профессор Нуруддин Абуальруб, руководитель департамента устойчивого развития Ассамблеи народов Евразии Аллахам Ясер Сейфиддин.

О НИУ БелГУ

В НИУ БелГУ сегодня обучается более 3,7 тыс. студентов, из них свыше 1,3 тыс. человек - представители 14 стран арабского мира. Университет ежегодно расширяет контакты с вузами и организациями Ближнего Востока. "БелГУ - университет, который известен на международном уровне и привлекателен для молодежи из других стран. Арабское землячество - одно из самых больших в нашем университете. Среди студентов много победителей конкурсов, участников форумов и фестивалей, спортивной, творческой, добровольческой, проектной деятельности. Центр арабского языка и культуры имени Махмуда Дарвиша НИУ БелГУ открывает для нас новые перспективы для обмена опытом и знаниями в различных областях науки и образования, культуры и искусства, религии и духовности народов России и стран арабского мира. Выполняя третью миссию университета, мы создаем не только университетский, но и региональный Центр арабского языка и культуры", - отметила и.о. ректора вуза.