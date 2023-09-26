Мишустин заявил, что РФ и Белоруссии важно сообща сохранять общую историческую память

В частности, премьер-министр отметил важность укрепления культурных связей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия должны сообща бороться с попытками переписать историю. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Россию и Белоруссию связывает, действительно, очень многое. Это и традиции, и общие взгляды на ценности, и богатая история, героические события прошлого, которые одинаково важны для наших граждан. Вместе нам нужно делать все необходимое, чтобы сохранить историческую память наших отцов и дедов для будущих поколений и бороться с попытками приуменьшать заслуги наших предков", - сказал Мишустин на стратсессии по развитию гуманитарных связей РФ и Белоруссии.

Также он отметил важность укрепления культурных связей. "Среди наших соотечественников много талантливых людей. У жителей Союзного государства должна быть возможность познакомиться с творчеством художников, драматическим искусством, посещать концерты и выставки, читать хорошую литературу. Для этого надо, конечно, наращивать взаимодействие наших театров, музеев, библиотек, архивов, развивать гастрольные проекты", - пояснил глава кабмина.