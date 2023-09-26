В Курской области восстановили около 650 поврежденных из-за обстрелов домов

С начала проведения спецоперации в регионе отремонтированы 32 многоквартирных дома и 613 частных, 2 магазина, 7 объектов соцкультуры в 5 муниципальных образованиях

КУРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Около 650 домов, в том числе 32 многоквартирных, получивших различные повреждения в результате обстрелов со стороны Украины, восстановили в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт по итогам поездки в один из приграничных районов.

"Курская область продолжает оставаться на передовой специальной военной операции. К сожалению, в результате террористических атак неонацистов страдают мирные жители, повреждаются их дома и гражданская инфраструктура. Всего с начала проведения специальной военной операции в нашем регионе отремонтированы 32 многоквартирных дома и 613 частных, 2 магазина, 7 объектов соцкультуры в 5 муниципальных образованиях", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Во вторник глава региона инспектировал ремонтные работы в приграничном Суджанском районе, где с начала СВО из обстрелов со стороны Украины повреждены порядка 107 частных домов и 3 многоквартирных, восстановлены 99 объектов.