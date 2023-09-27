Польша рассматривает возможность ужесточения контроля миграции на границе с ФРГ

В Варшаве опасаются возможного наплыва в республику нелегальных мигрантов с этого направления

ТАСС, 27 сентября. Власти Польши рассматривают возможность усиления контроля на границе с Германией из-за опасений возможного наплыва в республику нелегальных мигрантов с этого направления. Об этом заявил в эфире телеканала Polsat пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"Мы опасаемся, что вот-вот появится движение [мигрантов] со стороны Италии. Поэтому мы рассматриваем определенный контроль на польско-немецкой границе со своей стороны, потому что боимся этого потока из Италии", - сказал он, напомнив, что ранее Польша ужесточила контроль транспорта на границе со Словакией, чтобы бороться с потоком нелегальной миграции с балканского направления.

25 сентября глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Германия готовит меры дополнительного контроля на границах с Чехией и Польшей. Это, по ее словам, необходимо для того, "чтобы остановить деятельность незаконных перевозчиков беженцев". Фезер отметила, что поддерживает тесный контакт с коллегами в обеих странах для координации действий.

Как заявил ранее газете Corriere della Sera президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ оказалась на грани возможностей по приему беженцев. Глава государства также указал, что в первые шесть месяцев этого года в Германии было подано 162 тыс. запросов о предоставлении убежища, "треть от всего числа в ЕС".

Италия переживает новый виток миграционного кризиса в связи с увеличившимися миграционными потоками по морю, главным образом из Туниса и Ливии. По данным итальянского МВД, с начала года по морю в страну прибыли более 130 тыс. человек, что вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году, и почти втрое больше по сравнению с 2021 годом.