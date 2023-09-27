В Москве начали использовать ИИ-сервис для поиска признаков восьми заболеваний на КТ

И.о. заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что благодаря автоматизации рутинных задач у врачей появляется больше времени на анализ исследований пациента

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Новый комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ), который на компьютерной томограмме (КТ) органов грудной клетки может одновременно выявить несколько заболеваний, появился в Москве. Об этом сообщила и.о. заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Алгоритмы работают в рамках городского эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения в лучевой диагностике. Это уже четвертое комплексное решение на отечественном рынке разработчиков алгоритмов.

"В столице появилась еще одна нейросеть для комплексного выявления признаков заболеваний органов грудной клетки. Появление таких решений - это результат развития отечественного рынка интеллектуальных разработок в сфере медицины, который обусловлен качественным расширением московского эксперимента", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Она отметила, что благодаря автоматизации рутинных задач у врачей появляется больше времени на анализ исследований пациента. "В то же время команда столичных специалистов продолжает поиск оптимальных сценариев применения высокотехнологичных комплексных решений в практической деятельности. Сегодня в Москве около 50 алгоритмов по 23 клиническим направлениям анализируют исследования в режиме реального времени, четыре из которых - комплексные ИИ-сервисы", - добавила и.о. заммэра столицы.

По ее словам, на одном исследовании грудной клетки нейросеть способна распознать признаки восьми патологий: рака легкого, пневмонии, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, легочной гипертензии, гидроторакса, ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира.

Интеллектуальные помощники

"Первый комплексный сервис искусственного интеллекта стал помогать столичным врачам-радиологам еще год назад. В среднем в месяц он обрабатывает порядка 20 тыс. лучевых исследований. На одной компьютерной томограмме сегодня он способен одновременно распознать признаки до 10 заболеваний. Второе комплексное решение появилось весной, третье - летом этого года. Всего за период реализации эксперимента сервисами искусственного интеллекта проанализировано более 10,5 млн медицинских изображений", - уточнили в мэрии.

Там пояснили, что на медицинском изображении алгоритмы выделяют цветовыми подсказками области отклонения от нормы, производят необходимые измерения, предоставляют врачу как визуальные подсказки, так и текстовое описание.

"Москва с 2020 года активно внедряет в столичное здравоохранение технологии на основе искусственного интеллекта. Работа ведется в рамках московского эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения. Проект был запущен на базе Центра диагностики и телемедицины совместно Департаментом здравоохранения Москвы и департаментом информационных технологий", - резюмировали в пресс-службе.

Центр диагностики и телемедицины - передовая научно-практическая организация в структуре Департамента здравоохранения Москвы, основанная в 1996 году. Центр специализируется на проведении высокоточной диагностики на основе лучевых исследований, организации работы отделений в медучреждениях и повышении качества диагностических исследований с помощью стандартизации деятельности. Кроме того, центр занимается распространением лучших медицинских практик и внедрением инновационных технологий в медучреждениях не только Москвы, но и всей России.