Шляпа Майкла Джексона ушла с молотка за €77,6 тыс.

Певец выступал в этой шляпе на концерте 25 марта 1983 года в честь 25-летия звукозаписывающей компании Motown

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Черная фетровая шляпа, в которой певец Майкл Джексон впервые исполнил "лунную походку", продана на аукционе Lemon Auction и компании Artp ges в Париже за более чем €77,6 тыс. Об этом говорится в сообщении аукционеров.

Джексон выступал в этой шляпе на концерте 25 марта 1983 года в честь 25-летия звукозаписывающей компании Motown. Во время исполнения хита Billie Jean он швырнул ее в дальний конец сцены, а затем исполнил "лунную походку".

Предварительно стоимость лота оценивалась в сумму от €60 тыс. до €100 тыс.

Помимо шляпы, на аукционе, проведенном на площадке аукционного дома Друо, было представлено около 200 лотов. Среди них афиши, билеты на концерты, золотой диск Мадонны, музыкальные инструменты, костюм Мартина Гора из Depeche Mode, виниловые пластинки The Rolling Stones.

Ранее аукционеры уже отметились продажей гитары главного автора песен рок-группы Oasis Ноэла Галлахера, которую он разбил в ночь распада коллектива. Ее приобрели за €385,5 тыс.