"Одноклассники" проведут экскурсии по 12 городам

Специальную программу в честь Дня туризма представят 30 сентября и 1 октября

"Одноклассники" в честь Дня туризма проведут экскурсии по 12 городам России. Специальную программу представят 30 сентября и 1 октября, рассказали в пресс-службе соцсети.

"Пешеходные экскурсии от соцсети пройдут от Калининграда до Владивостока, участие в них смогут принять жители 12 городов по предварительной регистрации на сайте", - сообщили в пресс-службе.

В Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре и Сочи пройдут по четыре экскурсии, каждая из которых рассчитана на 20 человек.

"В частности, жители Москвы узнают о домах, которые в прошлом веке передвинули на другое место за счет специальной технологии. Необычная экскурсия пройдет и в Екатеринбурге — ее посетители увидят дворы 50-х годов и узнают, почему дома крестьян могли быть лучше, чем у купцов. Участникам прогулки по Петербургу расскажут о том, как зайти в дом на одной улице, а выйти на другой, и почему Пушкин называл Летний сад своим огородом", - рассказали в "Одноклассниках".

В группе "Путешествия по России" ко Дню туризма расскажут о неочевидных достопримечательностях в разных городах. Пользователи соцсети в честь праздника также выбрали самые интересные достопримечательности России, в топ-3 вошли Японский сад в Краснодаре, Итальянский дворик в Санкт-Петербурге и санаторий им. Орджоникидзе в Сочи.