Старейший в мире шотландский виски выставлен на аукцион в Британии

Подлинность виски подтверждена Центром экологических исследований Шотландского университета с помощью радиоуглеродного анализа

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Шотландский виски, произведенный 200 лет назад, - всего 24 бутылки с предварительной оценкой свыше $12 тыс. за каждую - выставили на аукцион Whisky Auctioneer в Великобритании. Об этом говорится в заявлении аукционеров.

Односолодовый напиток крепостью 61,3% в количестве почти 40 бутылок был обнаружен, согласно сообщению, в конце 2022 года в 750-летнем замке Блэр (округ Перт-энд-Кинросс) его попечителем Берти Тротоном за потайной дверью в небольшом подвале. Виски был изготовлен в 1833 году и разлит в бутылки восемь лет спустя. Более двух десятков из них уйдут с молотка 24 ноября - 4 декабря.

Подлинность виски подтверждена Центром экологических исследований Шотландского университета с помощью радиоуглеродного анализа, отмечают эксперты.

Как сообщалось ранее, крупнейшая в мире частная коллекции виски была продана на аукционе в Шотландии за $9,4 млн. Ее собирал в течение 20 лет предприниматель из штата Колорадо Ричард Гудинг. Бизнесмен, владевший в свое время одной из крупнейших в США сетей поставок безалкогольных напитков, неоднократно на личном самолете прилетал, согласно информации аукционеров, в Шотландию, чтобы приобрести виски на торгах. Он стремился собрать напиток всех марок, производимых в северном регионе Великобритании.