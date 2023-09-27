В ДНР прогнозируют рост числа участников олимпиады "Я - профессионал" в новых регионах

Молодые люди заинтересованы в развитии своей карьеры, отметил министр молодежной политики Донецкой Народной Республики Кирилл Макаров

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Число студентов из новых регионов России, участвующих в олимпиаде "Я - профессионал", будет расти, поскольку молодые люди заинтересованы в развитии своей карьеры. Такое мнение высказал министр молодежной политики Донецкой Народной Республики Кирилл Макаров на пресс-конференции в ТАСС, посвященной открытию нового сезона олимпиады.

"Студенты новых регионов проявляют большую заинтересованность в развитии своей карьерной траектории. <...> Очень ценно, что начинающие специалисты из новых регионов РФ уже могут реализовать свой потенциал в олимпиаде и других проектах президентской платформы "Россия - страна возможностей". Уверен, что в седьмом сезоне еще больше студентов примут участие в олимпиаде и начнут строить успешную карьеру", - сказал Макаров.

По его словам, в отборочном этапе прошлого сезона олимпиады участвовали 723 студента из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, 89 из них стали участниками заключительного этапа олимпиады, и 12 - дипломантами шестого сезона. "Олимпиада осуществляет полный цикл карьерного сопровождения своих участников, важную роль в котором играют образовательные форумы и школы", - подчеркнул министр.

Всероссийская студенческая олимпиада "Я - профессионал" входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Ее дипломанты получают льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, возможность пройти стажировку в крупной российской компании, а медалисты - крупные денежные премии.