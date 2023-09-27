В 44 регионах России открыли женские клубы при центрах занятости

В начале 2023 года их было 17

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Женские клубы при центрах занятости населения сейчас открыты в 44 регионах России, в начале года их было всего 17. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, также предложив открывать при центрах занятости молодежные клубы.

"Реализация трудового потенциала и развитие карьеры - приоритет работы женских клубов центров занятости населения. За восемь месяцев этого года количество регионов, где работают клубы, выросло с 17 до 44, это почти половина страны", - сказала она в видеообращении, которое показали на пленарном заседании в рамках Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

Лидер по количеству клубов на регион - Свердловская область, в которой открыто 41 объединение. В Челябинской области открыты 39 женских клубов, в Красноярском крае - 28.

Также Мухтиярова уточнила, что Минтруд провел опрос в регионах, где работают адресные проекты в интересах молодежи. Такие практики выявили в 34 субъектах.

"Считаю, что запуск молодежных клубов при центрах занятости населения может стать хорошим продолжением неформальной активности на площадках кадровых центров, которые помогут более качественно собирать обратную связь об удовлетворенности услугами в потребностях именно этой клиентской группы", - добавила замминистра, отметив, что это позволит лучше соотносить запросы на образование у молодежи и потребность приоритетных областей экономики.

Всероссийская неделя охраны труда проходит c 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства "Сириус". Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.