Росмолодежь до конца 2024 года откроет 10 молодежных центров в новых регионах

Они появятся в рамках программы "Регион для молодых", реализуемой по поручению президента Владимира Путина

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. В новых регионах РФ до конца 2024 года откроют 10 молодежных центров. Об этом сообщила глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева, выступая в Госдуме.

"В начале сентября мы открыли образцовый молодежный центр в Луганске, а до конца следующего года 10 подобных объектов откроются во всех четырех регионах в рамках программы "Регион для молодых", реализуемой по поручению президента Владимира Владимировича Путина", - сказала она.

Ранее Разуваева сообщала о планах Росмолодежи запустить в Запорожской области круглогодичный образовательный центр "Маяк". По ее словам, новый центр станет частью общей системы подобных объектов, каждый из которых имеет свою направленность.