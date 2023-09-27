В Вологодской области увеличили выплаты участникам СВО до 700 тыс. рублей

В администрации города Вологды подтвердили эту информацию, отметив, что ранее муниципалитеты помогали семьям военнослужащих

ТАСС, 27 сентября. Муниципалитеты Вологодской области ввели единовременные выплаты заключившим контракт на службу в Вооруженных силах РФ в размере 305-405 тыс. рублей. С учетом действующих федеральных и региональных выплат суммы достигли 600-700 тыс. рублей, сообщили ТАСС в администрациях муниципалитетов.

"Муниципалитеты Вологодской области ввели единовременные выплаты по 305 тыс. рублей, города Вологда и Череповец - по 405 тыс. рублей. С учетом федеральных и региональных выплат, которые составляют 195 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно, общий размер единовременных выплат достигнет 600-700 тыс. рублей", - сообщили ТАСС в администрации Череповца, отметив, что выплаты начаты на этой неделе.

В администрации города Вологды подтвердили эту информацию, отметив, что ранее муниципалитеты помогали семьям военнослужащих.

Как информировал ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, в регионе введены выплаты по 100 тыс. рублей единовременно и по 10 тыс. ежемесячно мобилизованным и контрактникам, призванным в именные подразделения - по 300 тыс. рублей единовременно, а также организована необходимая медпомощь и реабилитация бойцов. При тяжелом ранении выплачивается по 100 тыс. рублей, при увольнении из-за увечья - по 500 тыс. рублей, в случае гибели - по 1 млн рублей семье бойца в дополнение к федеральным мерам поддержки. Помимо этого, в области сформированы социальные паспорта семей военнослужащих, введены льготы.