Эксперты РГО создали новую экотропу в 50 км вдоль побережья Волги

Маршрут является круглогодичным

ТАСС, 27 сентября. Специалисты Русского географического общества (РГО) создали экотропу длиной в 50 км, которая проходит вдоль берега реки Волги, вблизи двух особо охраняемых природных территорий: Жигулевского заповедника и национального парка "Самарская лука". Об этом сообщила пресс-служба общества.

"Полтора часа самолетом из Москвы, пара часов на прогулочном теплоходе, и вы из шумного города попадаете на Самарскую луку - в мир, полный тишины и созерцания. Здесь, у подножия лесистых гор, вдоль берега Волги проходит первый участок Экотропы РГО.

Во Всемирный день туризма Русское географическое общество открывает свою экотропу и презентует виртуальный путеводитель", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, этот маршрут является круглогодичным, здесь красиво в любое время года. Самарская лука - крупный полуостров, образованный крутой излучиной Волги, огибающей Жигулевские горы чуть выше Самары. Здесь расположены две особо охраняемые природные территории: Жигулевский заповедник и нацпарк "Самарская лука".

"Местность тут действительно необычная и заслуживает особого внимания. Прежде всего это Жигули - единственные горы тектонического происхождения на Русской равнине, которые соседствуют с полноводной рекой, образуя особый микроклимат. А еще здесь зона леса постепенно переходит в степь, придавая полуострову неповторимый колорит", - говорится в сообщении.

Экотропа РГО на Волге представляет собой маршрут длиной более 50 км, разбитый на несколько участков, от села Ширяево до села Торновое. "Экотропа РГО - настоящая живая "лаборатория" под открытым небом для тех, кто увлекается географией, геологией, ботаникой, а также археологией и этнографией. На территории Самарской луки произрастает более 150 эндемичных и реликтовых растений, водятся крупные млекопитающие. Здесь можно изучать историю русского искусства. В курганах и древних городищах до сих пор находят реликвии самых разных исторических эпох, от неолита до Золотой Орды", - отмечается в сообщении.