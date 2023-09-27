Шесть португальцев подали жалобу в ЕСПЧ на 32 страны из-за глобального потепления

Речь идет о 27 странах Евросоюза, Норвегии, Швейцарии, Турции, Великобритании и России

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Шесть граждан Португалии на слушаниях в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) потребовали привлечь к ответственности 32 страны (27 стран Европейского союза, Норвегию, Швейцарию, Турцию, Великобританию и Россию). Как отмечается в пресс-релизе ЕСПЧ, речь идет о португальцах в возрасте от 11 до 24 лет.

По информации суда, жалоба касается выбросов парниковых газов в 32 государствах, которые, по мнению заявителей, способствуют глобальному потеплению и приводят к жаре и лесным пожарам, негативно влияющим на их жизнь и здоровье.

По итогам слушаний судьи намерены проводить закрытые консультации. Как отмечается в сообщении ЕСПЧ, решение по этой жалобе будет вынесено позднее. Конкретная дата не указывается.

В слушании приняли участие 17 судей. По данным Agence France-Presse (AFP), в зале присутствовали более 80 адвокатов и юристов, представляющих 31 из 32 государств, против которых была подана жалоба. Россия на слушаниях представлена не была.

Агентство уточняет, что представители стран на слушаниях заявляли о неприемлемости жалобы. Под сомнение был поставлен статус заявителей как жертв политики государств, гражданами которых они не являются. По словам представителя правительства Португалии Рикардо Матуша, заявители "не доказали, что им был причинен вред". "Их аргументы основываются на последствиях изменения климата, но не доказывают, что лично они являются жертвами. Простых предположений недостаточно", - приводит AFP его слова.