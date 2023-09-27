Союзное государство направило 30 млн рублей на лечение детей Донбасса в 2023 году

По словам председателя комиссии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктора Селиверстова, гуманитарную помощь осуществляют за счет средств резервного фонда Союзного государства

ВОЛГОГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Союзное государство в 2023 году выделило из своего бюджета 30 млн рублей на лечение детей в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом журналистам сообщил председатель комиссии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов в ходе рабочей поездки в Волгоград.

"Уже помощь оказана, в этом году мы уже туда [в ЛНР и ДНР] перечислили 27 млн и 3 млн рублей (с начала 2023 года - прим. ТАСС). Это у нас текущая работа, это делается оперативно в рамках решения комиссии. <...> Идут перечисления на детские дома, детские учреждения, в основном на лечение, потому что много детишек остались без родителей, много детишек раненых", - сказал Селиверстов.

По его словам, гуманитарная помощь осуществляется за счет средств резервного фонда Союзного государства России и Белоруссии.

В сентябре 2022 года госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщал, что решение о помощи и гуманитарной поддержке детей Донбасса, как постоянного проекта Союзного государства, согласовано и поддержано президентами России и Белоруссии. По его словам, более 2,1 тыс. детей из ДНР и ЛНР уже побывали в оздоровительных лагерях в Минской области. В сентябре этого года Делегация Союзного государства передала Донецкой детской клинической больнице современные VR-комплексы для реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного аппарата и детским церебральным параличом (ДЦП), ежемесячно реабилитацию с их помощью смогут проходить до 30 детей. Помимо этого, республикам Донбасса силами СГ на постоянной основе оказывается гуманитарная помощь.