Парламент Эстонии не принял закон о сносе советских памятников

Президент страны Алар Карис ранее отклонил этот закон

ВИЛЬНЮС, 27 сентября. /ТАСС/. Парламент Эстонии (Рийгикогу) не принял закон о демонтаже памятников советской эпохи, который в начале марта отклонил президент страны Алар Карис. Об этом сообщила газета Postimees.

По ее сведениям, Рийгикогу "не стал принимать без изменений" закон о сносе советских памятников.

7 марта Карис отказался одобрить поправки в строительный кодекс республики, которые позволят сносить памятники советской эпохи, из-за недостаточной четкости формулировок предлагаемых положений, что, по его мнению, противоречит конституции.

Кабмин Эстонии одобрил 10 ноября 2022 года поправки к строительному кодексу, которые облегчают для властей принятие решений о сносе памятников советским воинам - освободителям республики от немецко-фашистских захватчиков, а также других архитектурных объектов времен СССР, поскольку те якобы служат "поддержкой или оправданием оккупационному режиму и актам агрессии".

В постоянном представительстве России при ЮНЕСКО ранее указали на то, что "война с памятниками" приобрела угрожающие масштабы в странах ЕС, в том числе в Эстонии, подобная "варварская политика" европейских государств преследует цель переписать историю в угоду политической конъюнктуре. Постпредство РФ призвало ЮНЕСКО в связи с этим перестать лишь "выборочно заботиться о памятниках по политическому признаку".