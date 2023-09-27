Движение по Крымскому мосту приостановят из-за восстановительных работ

Движение будет закрыто с 21:00 28 сентября до 06:00 29 сентября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Автомобильное движение на Крымском мосту временно закроют из-за проведения восстановительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

"28 сентября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 29 сентября в связи с проведением восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Ранее виде-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что полностью открыть движение на мосту планируется к 1 ноября. При этом левая часть моста была открыта для движения автомобилей с опережением сроков.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта было повреждено дорожное полотно.