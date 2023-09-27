Во Владикавказе прошли мастер-классы по войлоковалянию и керамике в честь дня туризма

Для жителей и гостей республики организовали также концерт с национальными танцами, их угощали осетинскими пирогами и пивом

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Около 30 мастеров продемонстрировали свои работы на выставке под открытым небом в честь дня туризма во Владикавказе. Также участникам праздника провели мастер-классы по войлоковалянию, резьбе по дереву, кожевенному делу и керамике. Об этом в среду ТАСС сообщили в комитете по туризму Северной Осетии.

"На проспекте Мира во Владикавказе прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню туризма. В рамках празднования на улице были организованы мастер-классы по войлоковалянию, резьбе по дереву, кожевенному делу, керамике, вышивке национальных платков", - говорится в сообщении.

Для жителей и гостей республики организовали также концерт с национальными танцами, их угощали осетинскими пирогами и пивом. Также подготовила выступления федерация по современному мечевому бою.

"За последние два года регион испытал самый настоящий туристический бум! Турпоток увеличился в несколько раз, федеральный центр стал все больше и больше уделять внимание развитию внутреннего туризма. Северную Осетию стали чаще показывать на федеральных каналах и в блогах у известных блогеров. Приятно осознавать, что мы внесли свой вклад в развитие отрасли", - написала в своем телеграм-канале врио председателя комитета Северной Осетии по туризму Мадина Тебиева.