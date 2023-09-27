В ВОЗ не выявили изменения в тяжести заболевания ковидом в мире

Все циркулирующие варианты могут вызвать "полный спектр заболеваний", отметила эксперт организации Мария ван Керкхове

ЖЕНЕВА, 27 сентября. /ТАСС/. Распространение в мире варианта коронавируса EG.5 не привело к более тяжелому протеканию заболевания ковидом. Об этом заявила на брифинге в Женеве эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, подчеркнув, что в мире сейчас нет доминирующего варианта SARS-CoV-2.

Все циркулирующие варианты могут вызвать "полный спектр заболеваний", сказала она, добавив: "Мы не выявили изменений в тяжести [протекания болезни]".

Ван Керкхове обратила внимание на "вызывающую обеспокоенность тенденцию последних месяцев - рост числа выявляемых случаев заболевания" ковидом в ряде стран. "Еще большее беспокойство вызывает увеличение числа госпитализаций", - продолжила она. Эксперт напомнила, что на настоящий момент три варианта коронавируса, связанных с омикрон-штаммом, отнесены ВОЗ к категории "вариантов, вызывающих интерес (VOI)". Это XBB.1.5, XBB.1.16 и EG.5. При этом EG.5, по ее словам, "находится в процессе роста в мире, а XBB.1.5 и XBB.1.16 начинают испытывать спад". "Нет ни одного варианта, которой бы доминировал по всему миру", - пояснила ван Керкхове.

Она назвала "хорошей новостью" тот факт, что меры противодействия коронавирусу "срабатывают", и таких контрмер имеется "много". Речь идет, в частности, об улучшении проветривания помещений, в которых люди работают или учатся, о ношении масок и вакцинации. "Вакцины против COVID-19 остаются безопасными и эффективными для предотвращения тяжелого заболевания", - заверила эксперт.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации на 21 сентября 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 770 778 396 случаев заражения коронавирусом и 6 958 499 летальных исхода. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.