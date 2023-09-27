В Москве построят храм в честь великомученика Георгия Победоносца

Работы начнутся в районе Куркино, в храмовый комплекс войдут церковь и духовно-просветительский центр

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство храмового комплекса в честь великомученика Георгия Победоносца на северо-западе столицы. В него войдет каменная церковь, рассчитанная на 500 прихожан, и духовно-просветительский центр, сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

"Специалисты Мосгосстройнадзора оформили разрешительные документы, необходимые для начала строительства храмового комплекса в Северо-Западном округе столицы. Пятиэтажная церковь общей площадью 1,2 тыс. кв. м сможет принять до 500 прихожан во время богослужений. Она спроектирована по типу "корабля" в неовизантийском стиле, вытянута с северо-запада на юго-восток и увенчана куполом. Над главным входом в здание теплого светло-песочного оттенка разместится колокольня со звонницей", - отметил Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба.

Работы начнутся в районе Куркино по строительному адресу: ул. Воротынская, владение 14, корп. 1. Сейчас на участке работает временный храм, построенный в 2017 году.

Как уточнили в комитете, в подвале храма создадут крестильный зал с алтарем и купелью для взрослых прихожан. Рядом обустроят раздевалки, мастерскую по ремонту мебели, склад церковной утвари, комнату отдыха для персонала, а также технические и подсобные помещения.

На первом этаже разместят гардероб, молельный зал, алтарь, солею, пономарку и ризницу. Второй займут клирос (место для хора) и помещение охраны. На третьем этаже устроят комнату отдыха для регента и певчих, на четвертом - подсобное помещение, а на пятом открытую площадку звона.

Духовно-просветительский центр будет трехэтажным. Его общая площадь составит 1,2 тыс. кв. м. В здании будет работать трапезная на 24 человека, кухня-доготовочная и церковная лавка. Также здесь расположат классы, учительскую, кабинет священника, гончарную мастерскую, концертный и актовый залы, костюмерную, игровую и скаутский клуб.

Храмовый комплекс адаптируют для посещения людей с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей территории обустроят проезды, пешеходные дорожки и автостоянку на 19 машино-мест. Также рядом с храмом установят детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, организуют зону отдыха, разобьют газоны и цветники.

Контроль строительства

"После получения извещения о начале строительно-монтажных работ Мосгосстройнадзор составит график проверок религиозного объекта в районе Куркино. Инспекторы комитета привлекут к выездным мероприятиям специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"). Они выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки возводимых конструкций и стройматериалов. Надзор будет осуществляться на всех этапах строительства храмового комплекса", - подчеркнул Войстратенко.

Возведение храма Георгия Победоносца на северо-западе столицы, как и других объектов программы строительства православных храмов в Москве, реализуется полностью на благотворительные пожертвования. Для сбора средств создан фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.